تمعن مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعتماد سياسة التمييز بين أحياء العاصمة، عندما «تتكرم» المؤسسة وتضخها كل أسبوع لدقائق، وعلى نحو غير منتظم!