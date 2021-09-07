رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي: عندما تقرر الحكومة مهاجمة إيران سيكون لدينا خطط عمل متنوعة
الرئيس التونسي: سنتصدى بالقانون لكل محاولات توظيف الدولة لصالح جهات معينة
المجلس الرئاسي الليبي يدعو الليبين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة القانون
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسميا انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة
المجلس الرئاسي الليبي: نسعى لتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء
إيران تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"
أمير قطر يستقبل وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين ويبحث معهما الوضع بأفغانستان وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها
البعثة الأممية إلى ليبيا: الإفراج عن الساعدي القذافي يمكن أن يسهم في تحقيق مصالحة وطنية
وزير الدفاع الروسي: نؤيد مبادرة "مسار الأرز" عبر سيبيريا كبديل لطريق الحرير والسويس
"طالبان" تدعو ميركل إلى زيارة أفغانستان
كشفت مصادر دبلوماسية أن محادثات إحياء اتفاقية الغاز، كانت أوّل بند على جدول أعمال حكومة الحريري التي لم تبصر النور.
اتفقت المصارف العاملة على فرض آليات غير مسبوقة في ما يخص إعطاء أصحاب الودائع أو التحويلات بالليرة اللبنانية ما يستحقون..
تمعن مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعتماد سياسة التمييز بين أحياء العاصمة، عندما «تتكرم» المؤسسة وتضخها كل أسبوع لدقائق، وعلى نحو غير منتظم!
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